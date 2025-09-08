El ministro de Defensa exigió la libertad de los 45 militares secuestrados por campesinos en el Cauca

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, exigió la pronta y rápida liberación de 45 militares secuestrados por un grupo de campesinos en la vereda de Los Tigres del municipio del Tambo (Cauca).

«Es un grave delito cometido tanto por las personas que participan directamente en él, como por las disidencias de alias Mordisco que amenazan a la población, lo cual es un crimen de lesa humanidad que no prescribe y será buscado por toda la justicia internacional», dijo el alto funcionario.

Unas 600 personas habrían participado en el secuestro, promovidos por las disidencias de las disidencias de alias Mordisco.

Sánchez confirmó que se avanza en la identificación de las personas que han participado en esta acción delictiva, con el fin de individualizarlas y llevarlas ante la justicia.