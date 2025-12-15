El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, intentará de nuevo oficializar su candidatura presidencial, la misma que no ha podido iniciar por los obstáculos jurídicos que ha tenido que enfrentar por su inscripción en la consulta del Pacto Histórico, tema que le ha generado inhabilidades para continuar en la competencia electoral, según lo han explicado el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional.

Quintero insiste en que no se encuentra inhabilitado para continuar en la campaña presidencial y es por esto que busca un partido que lo avale para presentar su candidatura.

El Periodista Infiltrado supo que este partido podría ser el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), tema que, de concretarse sería confirmado en los próximos días.

