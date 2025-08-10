En entrevista para Confidencial Noticias, el senador, Inti Asprilla, asegura que, si el expresidente Álvaro Uribe Vélez está condenado, el responsable es el mismo exmandatario.

Los seguidores del expresidente Álvaro Uribe Vélez insisten en decir que la condena al exmandatario es parte de una persecución política. ¿Qué dice usted de esto?

Inti Asprilla: Ese problema de Álvaro Uribe se lo buscó él solito, y ese cuentico que han querido meter de que es una persecución política es mentira.

¿Por qué dice que él se lo buscó?

Inti Asprilla: Él quiso perseguir a Iván Cepeda y, porque en diferentes instancias, la justicia ha considerado que hay razones para investigarlo, imputarlo, ponerlo en prisión domiciliaria, negar en dos ocasiones la preclusión, y ahora una jueza considera que hay razones suficientes. Es de locos pensar que todo esto corresponde a una justicia de izquierda. ¿A nadie sensato se le ocurre esa idea?

¿El audio donde se conoce una conversación entre el abogado Diego Cadena y el expresidente Uribe se puede caer como prueba?

Inti Asprilla: Hay una teoría que cuestiona ese audio, y es que se obtuvo de manera accidental. Pero aquí hay que tener claro que no se trata de una conversación exclusiva de Álvaro Uribe, sino de un intento por hacerle daño a un ciudadano. Además, al expresidente no se le condena solo por ese audio; hay otros elementos que prueban su mal actuar.

¿Todo esto pudo suceder a espaldas de Álvaro Uribe Vélez?

Inti Asprilla: El acervo probatorio demuestra que no fue a sus espaldas, y que desde hace 11 años quiso destruir a su opositor. La cosa se le devolvió.