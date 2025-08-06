El reclamo del Gobierno al Perú por soberanía de la isla Santa Rosa de Yavarí

Ir al contenido principal

Confidencial Noticias 2025

Foto: Foto redes sociales

El Gobierno nacional reclamó de manera formal al Gobierno del Perú, por la declaración de soberanía que el país vecino hizo sobre una isla recientemente formada por sedimentación natural en el río Amazonas, desconociendo los tratados binacionales vigentes.

“Lo que realmente sucede es que por un tema de sedimentación se formó una isla, y lo que hicieron en
Perú fue que, a través de una ley se apropiaron de ese territorio. Los tratados dicen que Colombia debe tener el lado más hondo del río, y siendo esa la zona más profunda, esa isla sería parte de Colombia. Si no se respeta eso, Leticia quedaría sin acceso portuario. Por eso, la reclamación tiene que ser muy fuerte en defensa de nuestro territorio”, dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Colombia está preocupada por esta decisión del Perú de apropiarse de dicho territorio de forma unilateral constituye una violación a los acuerdos suscritos y genera una legítima preocupación para
Colombia.

Nota relacionada: ¿Reviven las diferencias entre Colombia y Perú?

Ante esta situación, se espera que el Gobierno nacional presente una nota diplomática de protesta al Gobierno del Perú, acompañada de una declaración oficial del presidente de la República en defensa de la soberanía nacional. Asimismo, se prevé la activación de los mecanismos de resolución de controversias establecidos en los tratados internacionales suscritos entre ambos países, y, en caso de no alcanzarse una solución satisfactoria por la vía bilateral, se evaluará la posibilidad de acudir a instancias internacionales.

