El Ejército de Liberación Nacional anunció un paro armado en todo el país que comenzará el 14 de diciembre a las 6:00 a.m. y se extenderá hasta el 17 de diciembre a la misma hora.

La guerrilla advirtió a los colombianos abstenerse de salir de sus ciudades y municipios, especialmente en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, Arauca, Chocó, Norte de Santander y Nariño, en donde hacen fuerte presencia.

Según dice el comunicado que divulgaron en las redes sociales, el nuevo paro armado que incluye todo el territorio nacional se hace por las acciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

“Como organización guerrillera revolucionaria, luchamos por la defensa de la vida, amenazada por la acumulación del capital. Estamos porque las decisiones sobre el país las tomemos en Colombia y no en Washington, y al final logremos instaurar un gobierno que le sirva al pueblo y no a la minoría dominante”, se lee en el comunicado.

