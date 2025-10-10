El excongresista y exembajador de Colombia en el Reino Unido, Roy Barreras, sorprendió a los asistentes en un evento en donde intervino elogiando la gestión de Germán Vargas Lleras como vicepresidente de la república encargo de los temas de infraestructura del gobierno Santos; ministro del Interior; ministro de Vivienda y senador de la república.

«Es un estadista formado que conoce el país, tiene el don de mando y se llama Germán Vargas Lleras. Yo creo que en la derecha es el más preparado. A algunos les podrá gustar a otros no, pero yo creo que Colombia necesita estadistas que sepan gobernar», dijo.

La pregunta que queda ante tanto elogio y galantería para Germán Vargas Lleras, es si Roy Barreras alista viaje hacia la derecha política.

Nota recomendada: Consulta del Pacto Histórico sigue su curso, pero… la novela continúa