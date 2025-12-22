Los precandidatos Camilo Romero, Roy Barreras e Iván Cepeda confirmaron su intención de participar en la consulta del próximo 8 de marzo de 2026, en donde se escogerá a un solo candidato que represente las posturas de la izquierda en Colombia.

La consulta denominada como Pacto Amplio defenderá las reformas sociales que han tenido discusión en el gobierno del presidente Gustavo Petro; la transición energética; defensa del medio ambiente y los derechos de los animales.

Al Pacto Amplio se espera la llegada de más precandidatos de centro izquierda que podrían participar en esta consulta como la senadora, Clara López y el exministro, Juan Fernando Cristo.