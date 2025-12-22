Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Los precandidatos Camilo Romero, Roy Barreras e Iván Cepeda confirmaron su intención de participar en la consulta del próximo 8 de marzo de 2026, en donde se escogerá a un solo candidato que represente las posturas de la izquierda en Colombia.

La consulta denominada como Pacto Amplio defenderá las reformas sociales que han tenido discusión en el gobierno del presidente Gustavo Petro; la transición energética; defensa del medio ambiente y los derechos de los animales.

Nota recomendada: Los partidos Liberal, Conservador y Cambio Radical no estarán en la consulta de marzo

Al Pacto Amplio se espera la llegada de más precandidatos de centro izquierda que podrían participar en esta consulta como la senadora, Clara López y el exministro, Juan Fernando Cristo.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Los partidos Liberal, Conservador y Cambio Radical no estarán en la consulta de marzo

| Confidencial Noticias | , ,
Los partidos Liberal, Conservador y Cambio Radical anunciaron en su decisión de no participar en la consulta interpartidista de marzo de 2026. Los partidos de la derecha política en Colombia confirmaron la noticia a través de sus cuentas oficiales en…
Siga leyendo

Condenan al coronel (r) Pluvio Hernán Mejía por su participación en los falsos positivos

| Confidencial Noticias | , ,
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó a 20 años de cárcel al coronel (r) del Ejército, Pluvio Hernán Mejía al determinar que estuvo involucrado en al menos 72 asesinatos extrajudiciales. La Sala de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la…
Siga leyendo

Según Petro, «en la DIAN existe una red de corrupción donde habría congresistas y candidatos presidenciales involucrados»

| Confidencial Noticias | ,
El presidente de la república, Gustavo Petro, denunció una supuesta red criminal que opera al interior de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). En la rueda de prensa acompañaron al primer mandatario, el ministro de Hacienda, Germán…
Siga leyendo

Cárcel para los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla

| Confidencial Noticias | , ,
El Tribunal Superior de Bogotá ordenó medida de aseguramiento con medida intramural en contra de los exministros, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla por los señalamientos en su contra por el caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del…
Siga leyendo

¿Para qué invitó Gustavo Petro a María Corina Machado a Colombia?

| Europa Press | ,
El presidente, Gustavo Petro, ha invitado este miércoles a visitar su país y «hablar conmigo de la paz del Caribe y no de invasiones» a la opositora venezolana María Corina Machado, quien ha anunciado que ha abandonado Oslo tras recoger la semana pasada el…
Siga leyendo