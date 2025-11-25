En Colombia 9 de cada 10 mujeres han sido víctimas de acoso telefónico

Ir al contenido principal

Un reciente estudio de la aplicación Truecaller revela cifras preocupantes sobre el acoso telefónico hacia las mujeres en Colombia, un fenómeno que se ha convertido en una forma persistente de violencia digital. Nueve de cada diez mujeres en el país han recibido llamadas o mensajes de texto con contenido sexual o inapropiado no solicitado, una tendencia que evidencia la vulnerabilidad en los espacios digitales.

De acuerdo con los datos, el 64% de las llamadas o mensajes provienen de números desconocidos, lo que impide a las víctimas colombianas denunciar fácilmente a los acosadores. Además, se trata de un patrón recurrente, ya que el 24% de las mujeres reporta recibir este tipo de llamadas varias veces al mes, lo que genera un estado de alerta constante y prolongado.

Los patrones temporales del estudio muestran que el acoso telefónico hacia las mujeres en Colombia, aumenta hacia el final de la semana, con los viernes (28%) y sábados (35%) como los días más críticos. En cuanto a los horarios, el 47% de las llamadas o mensajes se concentra entre las 8:00 p.m. y la medianoche, mientras que la tarde (de 3:00 pm. a 8:00 pm.) representa el segundo pico de actividad (22%).

Impacto emocional: miedo y rabia

El acoso no solo afecta la tranquilidad de las mujeres, sino también su bienestar emocional. El 50% de las víctimas manifestó sentir rabia como principal reacción, mientras que un 42% reportó experimentar miedo, lo que ha llevado a muchas a evitar contestar números desconocidos.

La investigación fue realizada por Truecaller, líder de identificación de llamadas y bloqueo de spam. La aplicación, con más de 450 millones de usuarios activos en el mundo, busca crear conciencia sobre la violencia digital y promover una comunicación más segura para las mujeres, reafirmando su compromiso con la seguridad y el respeto en el entorno digital.

En sintonía con los esfuerzos internacionales, la Organización de Naciones Unidas (ONU) declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha que invita a los habitantes de todos los continentes a alzar la voz contra la violencia en todas sus formas.

Con este estudio, Truecaller visibiliza un problema que afecta a millones de mujeres y que exige acciones urgentes para garantizar su seguridad y bienestar tanto en el mundo físico como en el digital. La aplicación se une a la lucha contra la violencia contra la mujer, ofreciendo una herramienta eficaz en la identificación de llamadas y bloqueo spam, para comunicaciones más seguras.

