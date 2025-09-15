Ir al contenido principal

El senador del Partido Alianza Verde, León Fredy Muñoz, reitera que su bancada seguirá respaldando al Gobierno Gustavo Petro y que esto no cambiará, si en algún momento llega a salir alguno de sus miembros del equipo del primer mandatario.

¿La Alianza Verde seguirá jugando al lado del presidente Gustavo Petro?

León Fredy Muñoz: El Partido Alianza Verde es un partido bastante fuerte, que, en medio de la polarización del país, está recogiendo buenas intenciones, llegando a mucha gente con casi 30 candidaturas al Senado muy sólidas, y aprovechando toda su estructura para avanzar mucho más. Vamos a creer y estamos abiertos a una gran coalición.

¿Seguirán apoyando al presidente Gustavo Petro?

León Fredy Muñoz: Por supuesto. Somos un partido de gobierno.

¿Y si más adelante el presidente decide sacar de su gabinete a Antonio Sanguino?

León Fredy Muñoz: Seguiremos apoyando al Gobierno, en la Alianza Verde no estamos jugados por un cargo en el Gobierno, sino por una convicción. Estamos convencidos de un proyecto político y no estamos en busca de puestos.

¿Camilo Romero buscará el aval del Partido Alianza Verde?

León Fredy Muñoz: Él está avanzando en su campaña. Camilo Romero va a la consulta del Frente Amplio, no sé si con la Alianza Verde o por otro partido, pero su campaña ha crecido bastante. Esperamos que esta sea una gran consulta y nos iremos con quien gane para derrotar a la extrema derecha.

¿Participarán en una consulta con candidato propio, en este caso Camilo Romero o Luis Carlos Leal?

León Fredy Muñoz: En este momento estamos hablando sobre una lista en coalición, y, posteriormente, evaluaremos lo relacionado con candidaturas presidenciales. Cada día trae su afán. Por ahora, nuestro objetivo es construir una lista al Senado en coalición, fuerte y robusta.

¿Si la exalcaldesa Claudia López decide volver a la Alianza Verde, ustedes la aceptarían?

León Fredy Muñoz: Esperemos que ella tome una decisión, y cuando eso suceda, analizaremos si se acepta o no. Claudia López no ha mostrado ningún interés en volver, pero su esposa sí está en la Alianza Verde y aspira a la reelección de su curul. A ella nunca se le pidió que se fuera; se fue por decisión propia. Ya veremos qué hacer.

Nota recomendada: «No hay ninguna posibilidad de que me someta a Cambio Radical»: Temístocles Ortega

