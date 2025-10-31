Se cumplió la cita entre los expresidentes de la república, Cesar Gaviria Trujillo y Álvaro Uribe Vélez, quienes buscan integrar una gran coalición de donde saldría un candidato presidencial de la derecha política en Colombia.

Uribe estuvo acompañado por el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo. Gaviria por su parte asistió junto a su hijo Simón Gaviria Muñoz.

«Podría decir que nosotros queremos construir, colaborar en la construcción de una gran coalición de base democrática, incluyendo desde Abelardo hasta el doctor Fajardo», dijo el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Cesar Gaviria por su parte se mostró optimista de los resultados que pueda arrojar esta posible alianza entre el Partido Liberal y el Centro Democrático, dos fuerzas políticas que en el pasado fueron rivales y ahora desean unirse para competir con un solo candidato para la presidencia de la república.

Los dos líderes políticos prometieron avanzar en las conversaciones para llegar a un consenso que luego termine con un único candidato escogido de un amplio espectro político.