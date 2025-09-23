Ir al contenido principal

Las autoridades mexicanas parecen haber encontrado una nueva pista que les podría despejar la investigación y dar con los responsables del asesinato y tortura de los artistas colombianos B-King y Regio Clown.

La pista es un tercer cuerpo encontrado cerca al lugar donde fueron hallados los cadáveres de los dos artistas, lo que permitiría saber quién fue la persona con quien tenían una cita.

En uno de los chats que fueron encontrados el DJ Regio Clown le habría enviado a un allegado le compartió el lugar donde sostendrían una cita con una persona que se hace llamar como el ‘El comandante’.

Los cuerpos de B-King y Regio Clown estaban desmembrados, abandonados en la calle y con un mensaje que hacía alusión a la organización criminal delincuencial conocida con el nombre de «la Familia Michoacana», que calificaba a los dos artistas como «chapulines».

Las autoridades de investigación judicial y criminal en México trabajan para establecer o descartar la existencia de un posible vínculo entre los dos artistas y el crimen organizado en ese país.

Nota relacionada: Encuentran en México los cuerpos sin vida del cantante B-King y el DJ Regio Clown

