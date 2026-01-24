Encuesta Guarumo y Ecoanalítica pronostica segunda vuelta entre Cepeda y de La Espriella

Confidencial Noticias
De acuerdo con la reciente encuesta de Guarumo y Ecoanalítica, si las elecciones presidenciales fueran mañana, Iván Cepeda, el candidato ganador sería Iván Cepeda; el segundo lugar sería para el abogado Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia ocuparía el tercer lugar.
El estudio muestra como la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, llega al tercer lugar en preferencia electoral con el 6% de la intención de voto desplazando a Sergio Fajardo, quien en mediciones anteriores ocupaba el tercer lugar.
Los resultados de la encuesta se dan a conocer luego de realizar 4.245 encuestas presenciales en 83 municipios de Colombia.
En la encuesta aparece Iván Cepeda con el 33,6 por ciento de intención de voto; Abelardo De la Espriella, obtuvo 18,2 por ciento de respaldo. Por debajo se encuentra Paloma Valencia (6,9%); Vicky Dávila 4,1% y Sergio Fajardo, quien cae al quinto lugar con 3,9%.
Esta es la intención de votos:
Iván Cepeda 33.6%
Abelardo De la Espriella 18.2%
Paloma Valencia 6.9%
Vicky Dávila 4.1%
Sergio Fajardo 3.9%
Juan Manuel Galán 3.3%
Aníbal Gaviria 2.6%
Claudia López 2.4%
Enrique Peñalosa 2.4%
Juan Carlos Pinzón 1.9%
Camilo Romero 1.7%
Juan Daniel Oviedo 1.1%
Santiago Botero 1.0%
Clara López 0.8%
Roy Barreras 0.7%
David Luna 0.7%
Carlos Caicedo 0.4%
Luis Gilberto Murillo 0.4%
Mauricio Cárdenas 0.3%
Daniel Palacios 0.2%
Mauricio Lizcano 0.2%
Juan Fernando Cristo 0.1%
Luis Carlos Reyes 0.1%
NS/NR 13.0%
En una segunda vuelta entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, el candidato del Pacto Histórico se impondría con el 39,4 por ciento sobre el abogado de la derecha quien obtendría el 33,9%.
En un eventual escenario en la segunda vuelta entre Paloma Valencia e Iván Cepeda, el ganador sería el aspirante de la izquierda con el 40 % para el candidato del Pacto Histórico y el 21,2 % para la candidata del Centro Democrático.
En lo que tiene que ver con las consultas, el resultado para la centro derecha es el siguiente:
Paloma Valencia 22.1%
Vicky Dávila 15.3%
Juan Manuel Galán 13.8%
Enrique Peñalosa 11.1%
Juan Daniel Oviedo 9.2%
Aníbal Gaviria 8.9%
Juan Carlos Pinzon 8.4%
David Luna 2.7%
Mauricio Cárdenas 1.1%
NS/NR 7.4%
La consulta del Pacto Amplio obtuvo los siguientes resultados:
Iván Cepeda 84,3 %
Roy Barreras 7,2%
Camilo Romero 6,2%
