Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El Gobierno de Colombia ha propuesto reubicar la sede de Naciones Unidas en un lugar «neutral» en respuesta a la decisión de la Administración Trump de retirar el visado al presidente Gustavo Petro por unas declaraciones en las que instaba a los soldados de ese país a desobedecer las órdenes del presidente estadounidense.

La cartera de Exteriores colombiana ha remarcado que la retirada del visado atenta contra el espíritu de la Carta de Naciones Unidas que promueve el derecho a la libertad de expresión, por lo que en caso de no estar garantizado «sería imprescindible la búsqueda de un país sede completamente neutral».

«Limitar el ingreso a un país por razones vinculadas a una opinión pública se aparta del estándar internacional», señala en un comunicado.

Colombia propone que sea la propia organización de Naciones Unidas quien se encargue de expedir las autorizaciones para ingresar en el territorio «de ese nuevo Estado-sede, con apego al derecho internacional».

La decisión de la Administración Trump responde a unas declaraciones de Petro en una marcha a favor de Palestina en Nueva York en la que participó y en la que instó a los soldados estadounidenses «a no apuntar contra la humanidad sus fusiles».

«Colombia reitera que alzar la voz para denunciar hechos que afectan a la población palestina no puede ser interpretado como un acto contrario al derecho, sino como una obligación moral y política frente a posibles violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos», remarca.

Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Donald Trump retira la visa a Gustavo Petro y Petro responde: «no me importa»

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha criticado este sábado la retirada del visado diplomático por parte de la Administración estadounidense porque «rompe todas las normas de inmunidad» en las que se basa la ONU. «Lo que hace el gobierno de EEUU…
Siga leyendo

Ejército rescata a dos menores de edad reclutados por el ELN

| Confidencial Noticias | ,
En desarrollo de operaciones militares en Barrancabermeja, Santander, el Ejército Nacional recuperó a dos menores de 16 y 17 años de edad que habían sido reclutados hace aproximadamente tres años por el Frente Camilo Torres, del grupo armado organizado…
Siga leyendo

Pacto Histórico se queda con las precandidaturas de Iván Cepeda, Daniel Quintero y Carolina Corcho

| Confidencial Noticias | , ,
Tras la orden directa del presidente Gustavo Petro para que el Pacto Histórico participe en las consultas del mes de octubre para escoger candidatura única a la presidencia de la república, la coalición petrista tomó la decisión de mantener las aspiraciones…
Siga leyendo

Gustavo Bolívar abandona la consulta del Pacto Histórico

| Confidencial Noticias | , ,
El exdirector del Departamento de Prosperidad Social y excongresista, Gustavo Bolívar, retiró su precandidatura a la presidencia de la república y anunció su apoyo al senador Iván Cepeda. La presencia del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, en la…
Siga leyendo

«La confianza en la Presidencia es muy baja»: Cesar Caballero

| Confidencial Noticias | , ,
La encuesta de Cifras y Conceptos revela que por primera vez en 17 años la confianza en una institución como la Presidencia de la República, se encuentra muy por debajo de otras entidades que tradicionalmente son mal calificadas como el Congreso de la…
Siga leyendo