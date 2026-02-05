Uno de los vehículos del esquema de seguridad del senador del Partido de la U, Jairo Castellanos, fue impactado con ráfagas de fúsil mientras cumplía una avanzada en el departamento de Arauca.

El hecho violento dejó dos de sus escoltas muertos según confirmó el ministro del Interior, Armando Benedetti.

«Acabo de hablar con el senador Jairo Castellanos, él está bien, pero estaba profundamente conmovido, llorando por la muerte de sus escoltas y los atentados que se hicieron contra la camioneta y parte de su escolta», afirmó el ministro Benedetti.

Los informes preliminares establecen que el vehículo recibió varios impactos de balas. Al respecto, el presidente de la república, Gustavo Petro, ordenó al ministro de Defensa adelantar los operativos necesarios para dar con los responsables.

