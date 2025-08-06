La congresista del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, pidió el retiro de la placa instalada en el Senado que exalta el nombre del expresidente, Álvaro Uribe Vélez.

La proposición radicada por Hernández considera que en la institución no se puede destacar o reconocer el nombre de una persona que ha sido condenada a 12 años de prisión.

«No es admisible compañeros y compañeras, que un delincuente tenga una placa honorífica en el Congreso de la República«, dijo la senadora en su exposición asegurando además que esta placa se instaló de manera irregular durante la presidencia en la Corporación del exsenador, Ernesto Macías.

Un delincuente NO puede tener una placa en su honor en el Congreso de la República y Álvaro Uribe Vélez es un delincuente condenado.



Radiqué proposición en la plenaria para retirarla, ya que desde noviembre interpusimos acción de nulidad ante el tribunal de C/marca y está… pic.twitter.com/02B06BtFqf — 🍃Esmeralda Hernández🍃 (@EsmeHernandezSi) August 6, 2025

Sin hacer mención específica, la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, recordó todos los escándalos en los que ha estado inmerso el Gobierno de Gustavo Petro y aseguró que su partido político sigue creyendo en la inocencia de Álvaro Uribe Vélez.

