La Fundación Santa Fe emitió un nuevo parte médico informando sobre el estado de salud del senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay.

De acuerdo con el comunicado, la salud de Uribe Turbay presentó un deterioro, regresando a «condición crítica» debido a una hemorragia en el sistema nervioso central, en las últimas 48 horas.

El personal médico de la Fundación Santa Fe que atiende al senador se vio obligado a realizar procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia, logrando estabilizarlo de nuevo. El congresista quedo en monitoreo permanente de carácter reservado.