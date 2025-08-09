Confidencial Noticias
La Fundación Santa Fe emitió un nuevo parte médico informando sobre el estado de salud del senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay.
De acuerdo con el comunicado, la salud de Uribe Turbay presentó un deterioro, regresando a «condición crítica» debido a una hemorragia en el sistema nervioso central, en las últimas 48 horas.
El personal médico de la Fundación Santa Fe que atiende al senador se vio obligado a realizar procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia, logrando estabilizarlo de nuevo. El congresista quedo en monitoreo permanente de carácter reservado.
PORTADA
Gustavo Petro confirmó conversaciones con el Clan del Golfo
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este viernes que su equipo de gobierno ha iniciado –en el exterior– diálogos de paz con el Clan del Golfo y ha revelado que sus condiciones para sellar un acuerdo pasan por el marco jurídico que presentó al…
Cae uno de los cabecillas de las disidencias de alias ‘Calarcá’
Cayó alias ‘Miller’, cabecilla de uno de los grupos los criminales de las disidencias de alias ‘Calarcá’, responsable del asesinato de siete soldados el pasado 27 de abril en el Guaviare. La operación militar tuvo lugar en San José del Guaviare, donde fue…
Gobierno si habría comprado votos de congresistas con dineros de la UNGRD
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en el marco de la investigación del escándalo sobre el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd), determinó que si hubo asuntos relacionados con la compra de…
Iván Cepeda anuncia demanda en contra de Tomás y Jerónimo Uribe
El senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, anunció acciones legales en contra de los hijos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Tomas y Jerónimo por las declaraciones que han hecho en los últimos días señalando al congresista de ser «heredero de las…
Sigue firme la coalición del Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso y Mira
La coalición conformada por los partidos Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso y Mira, han recibido llamadas de políticos de las fuerzas de la centro-derecha para tratar de unir esfuerzos y de esta manera hacerle frente al candidato que resulte ganador en…