Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El presidente de la república, Gustavo Petro, confirmó la decisión de los Estados Unidos de descertificar a Colombia en la lucha contra el narcotráfico y por los pocos resultados en esta materia que hasta el día de hoy arroja el Gobierno actual.

«Los Estados Unidos nos descertifica después de decenas de muertes de soldados y policías, sobre todo de soldados, de gente del común tratando de impedir que les llegue la cocaína», dijo el primer mandatario durante el consejo de ministros.

El primer mandatario aseguró que con esta decisión se acaba la dependencia del Ejército de Colombia y de las Fuerzas Militares del armamento de los Estados Unidos.

De acuerdo con el memorando de la Casa Blanca, se llega a la decisión «por haber incumplido manifiestamente, durante los últimos 12 meses, sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales antinarcóticos y la adopción de las medidas exigidas”.

Junto a Colombia fue descertificada también Afganistán, Venezuela y Bolivia. En el documento se deja claro que la decisión puede cambiar si se adopta medidas más agresivas para erradicar la coca y reducir la producción y el tráfico de cocaína.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Gobierno Nacional pide desbloquear el acceso a la Central Hidroeléctrica El Guavio

| Confidencial Noticias | ,
Foto: @GuavioNoticias El Gobierno Nacional invitó a las comunidades de Ubalá, Gachalá, Gama, Gachetá y Junín, en Cundinamarca, para que desbloqueen y permitan el ingreso de equipos y personal a la Central Hidroeléctrica El Guavio y así iniciar las…
Siga leyendo

«En la Alianza Verde no estamos jugados por un cargo en el Gobierno»: León Fredy Muñoz

| Confidencial Noticias | ,
El senador del Partido Alianza Verde, León Fredy Muñoz, reitera que su bancada seguirá respaldando al Gobierno Gustavo Petro y que esto no cambiará, si en algún momento llega a salir alguno de sus miembros del equipo del primer mandatario. ¿La Alianza…
Siga leyendo

María Claudia Tarazona deja en aprietos a María Fernanda Cabal

| Confidencial Noticias | ,
La senadora María Fernanda Cabal quedó en medio de una situación bastante incómoda por las declaraciones entregadas en entrevista para Noticias RCN por parte de María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay. María Claudia Tarazona aseguró que se…
Siga leyendo

«Mi novela ‘El regreso de Artemisa es totalmente imaginativa»: Agustín Morales Riveira

| Confidencial Noticias | , ,
El escritor Agustín Morales Riveira describe sus anécdotas como escritor y narra además como llegó a escribir su nueva novela titulada ‘El regreso de Artemisa’, una historia de amor que inicia en el siglo V Antes de Cristo y finaliza en el año de 2024, donde…
Siga leyendo

«No hay ninguna posibilidad de que me someta a Cambio Radical»: Temístocles Ortega

| Confidencial Noticias | , ,
El senador de Cambio Radical, Temístocles Ortega, en entrevista para Confidencial Noticias, confirma que mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) no emita una decisión a la apelación de la sanción que le impuso Cambio Radical, seguirá votando y…
Siga leyendo