El presidente de la república, Gustavo Petro, confirmó la decisión de los Estados Unidos de descertificar a Colombia en la lucha contra el narcotráfico y por los pocos resultados en esta materia que hasta el día de hoy arroja el Gobierno actual.

«Los Estados Unidos nos descertifica después de decenas de muertes de soldados y policías, sobre todo de soldados, de gente del común tratando de impedir que les llegue la cocaína», dijo el primer mandatario durante el consejo de ministros.

El primer mandatario aseguró que con esta decisión se acaba la dependencia del Ejército de Colombia y de las Fuerzas Militares del armamento de los Estados Unidos.

De acuerdo con el memorando de la Casa Blanca, se llega a la decisión «por haber incumplido manifiestamente, durante los últimos 12 meses, sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales antinarcóticos y la adopción de las medidas exigidas”.

Junto a Colombia fue descertificada también Afganistán, Venezuela y Bolivia. En el documento se deja claro que la decisión puede cambiar si se adopta medidas más agresivas para erradicar la coca y reducir la producción y el tráfico de cocaína.