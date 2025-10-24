La Administración de Donald Trump incluyó al presidente, Gustavo Petro; varios de sus familiares y el ministro del Interior en la lista Clinton, todo esto en el marco de las tensiones entre ambos gobiernos.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha incluido en su ‘lista negra’ también a la primera dama, Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro, y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Estas medidas llegan en la misma semana en la que se ha producido un encendido cruce de declaraciones entre Trump y Petro. De hecho, el inquilino de la Casa Blanca amenazó recientemente con tomar «medidas muy severas» contra Colombia y Petro, al que tachó de «matón y mal tipo que produce mucha droga».