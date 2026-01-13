¿Están espiando desde el Gobierno al ministro de Justicia?

El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, dice tener pruebas que evidenciarían que su teléfono celular se encuentra interceptado de manera ilegal.

El funcionario hizo esta revelación en entrevista para Caracol Radio, donde dijo además que este procedimiento irregular fue ordenado por alguien del gobierno nacional.

Según el relato de Idárraga, «compañía internacional especializada en investigación forense encontró que el teléfono celular del ahora ministro de justicia encargado fue infectado con el programa espía Pegasus desde agosto del año pasado».

Nota recomendada: Iván Mordisco invita al ELN a crear un bloque conjunto en la frontera con Venezuela



Según el análisis pericial, «el viernes 1º de Noviembre de 2025 a las 2 de la tarde y 32 minutos. 15 segundos después ya le habían inyectado al IPhone una librería maliciosa».