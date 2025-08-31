Ir al contenido principal

En el marco de la tercera visita oficial del Gobierno colombiano al continente africano, la vicepresidenta Francia Elena Márquez Mina sostuvo este viernes un encuentro de alto nivel con el primer ministro de Madagascar, Christian Louis Ntsay, con el objetivo de consolidar la cooperación bilateral y trazar una agenda conjunta de desarrollo sostenible entre ambos países.

La reunión permitió avanzar en temas clave como el intercambio comercial y cultural, la transformación agrícola y agroindustrial, la justicia climática, el turismo sostenible y las reparaciones históricas. Márquez destacó la necesidad de fortalecer los lazos entre el Sur Global para promover una voz unificada en los principales escenarios internacionales.

Inspirada en la experiencia de la COP16 sobre Diversidad Biológica, realizada en Cali en 2024, la mandataria colombiana propuso la creación de una coalición entre países africanos y latinoamericanos para incidir en la agenda de la próxima COP30, que se llevará a cabo en Brasil en noviembre de este año. El objetivo: posicionar las demandas de los pueblos africanos y afrodescendientes en la lucha global contra el cambio climático.

«Colombia y Madagascar son territorios profundamente diversos, con una riqueza natural que el mundo necesita. Trabajar de manera conjunta es una oportunidad para defender la vida, los ecosistemas y construir una agenda de justicia climática desde el Sur Global», afirmó Márquez.

En paralelo, la vicepresidenta participó en el Primer Foro de Negocios Colombia–Madagascar, donde estuvo acompañada por la ministra de Turismo de Madagascar, Viviane Dewa, y el viceministro colombiano de Comercio Exterior, Luis Felipe Quintero. El evento sirvió como plataforma para estrechar relaciones empresariales y explorar nuevas oportunidades de inversión.

“Cada alianza empresarial debe ser también un compromiso con la inclusión de mujeres y jóvenes, con la sostenibilidad ambiental y la justicia social”, señaló Márquez, quien subrayó el potencial conjunto en sectores estratégicos como agroindustria, metalmecánica, maquinaria agrícola, turismo y conectividad aérea, mencionando a Ethiopian Airlines como aliado clave en la apertura de nuevas rutas.

Como lo hizo en sus visitas previas a Etiopía y Mozambique, la alta funcionaria reiteró la importancia de avanzar en acuerdos de servicios aéreos, negociaciones sobre quintas libertades del aire, rutas triangulares y la eliminación de visados para pasaportes oficiales y diplomáticos, con la intención de facilitar el comercio y el intercambio académico. Asimismo, planteó la firma de memorandos de entendimiento en educación, cultura, comercio e inversión.

La gira también cuenta con la participación de empresarios colombianos que ven en África una región con amplio potencial. Desde el sector textil hasta la agroindustria, pasando por la tecnología, la confitería y la maquinaria agroalimentaria, se han identificado diversas oportunidades para expandir el comercio bilateral.

“Desde Colombia creemos que el crecimiento económico debe ir de la mano con la equidad social y de género. Esta relación entre nuestros países no será solo de cifras, sino de pueblos que se reconocen, de una diáspora que se reconecta, y de sueños que se transforman en proyectos comunes”, afirmó la vicepresidenta.

