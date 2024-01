¿Evadiendo la notificación?

El senador Juan Sammy Merheg enfrenta un escándalo por el supuesto tráfico de influencias en una red de contratación en el Departamento de Prosperidad Social durante el gobierno de Iván Duque, por lo cual se encuentra analizando la situación para hacerle frente en el caso de ser requerido por la justicia.

Lo particular de este asunto, es que por estos días no fue posible hablar con el personal de la unidad de trabajo legislativo de Merheg porque no asiste a la oficina. Según cuentan fuentes de Confidencial Colombia, el motivo de la inasistencia «sería el de evadir la llegada de una notificación».

Al estar los senadores y representantes a la cámara en período de vacaciones no es extraño que la mayor parte de sus colaboradores trabajen desde sus casas, sin embargo, esto no impide que una carta o una notificación llegue, porque esta no se radica en las UTL, sino en la oficina de correspondencia desde donde se distribuye a cada congresista.

¿Mal cálculo?… el tiempo lo dirá