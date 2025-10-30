Luego de la visita de inspección realizada por la Fiscalía General de la Nación a la sede del partido Colombia Humana en el marco de la investigación a la campaña del presidente, Gustavo Petro, por posible violación de topes, la jefa del ente investigador, Luz Adriana Camargo, dijo que la entidad llegará hasta las últimas consecuencias.

La Fiscalía investiga si además hubo presencia de dineros ilícitos en la campaña que llevó a Gustavo Petro a la presidencia de la república.

Durante la visita de inspección se revisaron los estados financieros del partido Colombia Humana, comprobantes de ingresos, transferencias electrónicas, extractos bancarios, recibos, facturas, ordenes de servicios y otros soportes contables. Todo esto con el ánimo de verificar hechos y a identificar posibles responsabilidades.

La fiscal Luz Adriana Camargo confirmó que esta es una de las tantas visitas de inspección que tiene programada la entidad en el marco de la investigación.