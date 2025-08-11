La Fiscalía General de la Nación, elevó al rango de Magnicidio el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay.

El congresista murió luego de ser víctima de cuatro disparos por parte de un menor de edad en la localidad de Fontibón de Bogotá.

El Magnicidio se presenta cuando un alto dignatario muere en forma violenta producto de un tema ideológico y político y la intención de provocar una crisis política o eliminar un adversario o contrario, que considera un obstáculo para llevar a cabo sus planes.

De esta manera el crimen del senador Uribe Turbay no tendría prescripción y la Fiscalía deberá poner todo su aparato al servicio del esclarecimiento y el Estado deberá cumplir con la debida reparación a sus familiares.

