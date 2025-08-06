Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Crédito: Foto tomada del Hoy Diario del Magdalena.

La Fiscalía General de la Nación, imputó cargos contra el empresario y político barranquillero Julio Gerlein Echevarría.

Los cargos que Gerlein deberá enfrentar están relacionados con el delito de soborno en actuación penal en el entramado judicial por compra de votos que tiene en la cárcel a la excongresista barranquillera Aída Merlano.

Durante la audiencia, Gerlein se declaró inocente y no aceptó los cargos. También fueron imputados También fueron imputados los abogados Teodoro Antonio Deyongh Salcedo, como presunto autor del delito de soborno en actuación penal, y Diego Luis Muñeton Restrepo, como presunto determinador del delito de falso testimonio y coautor de soborno en actuación penal.

Para la Fiscalía, es claro que el empresario barranquillero habría enviado a Deyongh para ofrecerle supuestamente $3.000 millones a cambio de su silencio y $3.500 millones para no mencionar a los Gerlein.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Las inconsistencias en el convenio para expedición de pasaportes que encontró la Procuraduría en su visita a la Imprenta Nacional

| Confidencial Noticias | ,
La Procuraduría General de la Nación hizo una visita a la Imprenta Nacional para inspeccionar lo que respecta al contrato para la elaboración de los pasaportes. En la visita el órgano de control encontró documentos sin fundamentos y otros que pusieron de…
Siga leyendo

Fiscalía imputó cargos al empresario Julio Gerlein

| Confidencial Noticias | , ,
Crédito: Foto tomada del Hoy Diario del Magdalena. La Fiscalía General de la Nación, imputó cargos contra el empresario y político barranquillero Julio Gerlein Echevarría. Los cargos que Gerlein deberá enfrentar están relacionados con el delito de…
Siga leyendo

El reclamo del Gobierno al Perú por soberanía de la isla Santa Rosa de Yavarí

| Confidencial Noticias | ,
Foto: Foto redes sociales El Gobierno nacional reclamó de manera formal al Gobierno del Perú, por la declaración de soberanía que el país vecino hizo sobre una isla recientemente formada por sedimentación natural en el río Amazonas, desconociendo los…
Siga leyendo

«Con el caso Uribe llegaré hasta el tribunal del fin de los tiempos si es necesario»: Iván Cepeda

| Confidencial Noticias | , ,
El senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, responde en entrevista para Confidencial Noticias lo que significa para el país la condena al expresidente, Álvaro Uribe Vélez, y asegura que seguirá dando la lucha en lo que viene en el proceso en segunda…
Siga leyendo

¿Reviven las diferencias entre Colombia y Perú?

| Confidencial Noticias | ,
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, la isla Santa Rosa es una formación fluvial surgida con posterioridad al acuerdo bilateral que delimitó y asignó soberanías sobre las islas en el río Amazonas hace casi un siglo. Créditos: Saksay…
Siga leyendo