Fiscalía imputó cargos al empresario Julio Gerlein

Crédito: Foto tomada del Hoy Diario del Magdalena.

La Fiscalía General de la Nación, imputó cargos contra el empresario y político barranquillero Julio Gerlein Echevarría.

Los cargos que Gerlein deberá enfrentar están relacionados con el delito de soborno en actuación penal en el entramado judicial por compra de votos que tiene en la cárcel a la excongresista barranquillera Aída Merlano.

Durante la audiencia, Gerlein se declaró inocente y no aceptó los cargos. También fueron imputados También fueron imputados los abogados Teodoro Antonio Deyongh Salcedo, como presunto autor del delito de soborno en actuación penal, y Diego Luis Muñeton Restrepo, como presunto determinador del delito de falso testimonio y coautor de soborno en actuación penal.

Para la Fiscalía, es claro que el empresario barranquillero habría enviado a Deyongh para ofrecerle supuestamente $3.000 millones a cambio de su silencio y $3.500 millones para no mencionar a los Gerlein.