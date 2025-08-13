Fiscalía no llevará a juicio a la exministra Cecilia Álvarez

Ir al contenido principal

La Fiscalía General de la Nación retiró la acusación en contra de la exministra de Transporte del gobierno de Juan Manuel Santos, Cecilia Álvarez.

De acuerdo con el ente investigador: «Tal como lo igualmente lo tienen señalado las decisiones referenciadas igual que otras de ya de larga data en el sentido de que de la mano del retiro del escrito acusación con naturales, la obligación de volver a presentar un escrito de acusación o solicitar preclusión”.

La exministra enfrentaba cargos por el caso de corrupción relacionado con la multinacional Odebrecht y el contrato de la Ruta del Sol II, los gastos derivados de la finalización anticipada del contrato y las irregularidades cometidas alcanzaron los $13.7 billones de pesos.

El escándalo terminó enredando también a Héctor Jaime Pinilla Ortiz, exvicepresidente jurídico; Andrés Figueredo Serpa, exvicepresidente de Gestión Contractual; y Emerson Leonardo Durán Vargas, gerente financiero de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, por haber favorecido al Concesionario Ruta del Sol SAS, vinculado a Odebrecht.

En concreto, Álvarez se encontraba relacionada con el otro si firmado para la Ruta del Sol II, sin que la Agencia Nacional de Infraestructura cumpliera con los trámites requeridos, además de no declararse impedida porque la familia de su esposa (la exministra Gina Parody) tenía negocios en el tramo que comprendía el proyecto.

PORTADA

Confidencial Noticias
