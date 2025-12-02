La fiscal, Lucy Laborde, solicitó la detención del hijo del presidente de la república, Gustavo Petro, y exdiputado del Atlántico, Nicolás Petro.

De acuerdo con la fiscal, Petro Burgos debe ser privado de su libertad, mientras responde por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias y peculado por apropiación.

La investigación de la Fiscalía General de la Nación estableció que el hijo mayor del primer mandatario, en el año 2021 habría participado de la contratación irregular firmada entre la Fundación Consciencia Social (Fucoso) y la Gobernación del Atlántico, durante el período de Elsa Noguera.

En esa contratación irregular habría participado su exesposa Day Vásquez y el exsecretario general del Atlántico Raúl Lacouture, Pedro Name y Gustavo de la Ossa, representante legal de la mencionada fundación.