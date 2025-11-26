Ir al contenido principal

La Fiscalía General de la Nación anunció la radicación de la solicitud de imputación de cargos contra los exministros -del Interior- Luis Fernando Velasco y -de Hacienda-, Ricardo Bonilla.

El ente investigador hará la diligencia judicial en el marco de la investigación por el caso de corrupción en la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo.

A ambos exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro se les atribuye presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, y pedirá para ambos una medida privativa de la libertad en centro carcelario.

Al exministro Ricardo Bonilla se le relaciona en el supuesto direccionamiento de proyectos hacia seis congresistas de las comisiones económicas de Senado y Cámara de Representantes, a cambio de su respaldo para aprobar cupos indicativos para el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Nota recomendada: «He sentido que Colombia ha retrocedido»: Ingrid Betancourt

Entre tanto, al exministro Luis Fernando Velasco, Velasco, se le atribuye una supuesta reunión con Velasco en 2023, en la que incluso se le habría indicado dónde y con quién debían ejecutarse los contratos.

