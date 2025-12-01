Ir al contenido principal

La Fiscalía General de la Nación pidió medida de aseguramiento domiciliaria para los exministros del gobierno de Gustavo Petro, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, por su relación con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo.

“La Fiscalía concurre en esta segunda audiencia preliminar (…) con el propósito de solicitar la imposición de medida cautelar privativa de la libertad en lugar de residencia contra los imputados Luis Fernando Velasco Chávez y Ricardo Bonilla González. La solicitud se encuentra prevista en el artículo 250 de la Constitución”, indicó la Fiscalía.

Para el ente investigador, es claro que Velasco y Bonilla montaron un aparato para direccionar contratos y de esta manera lograr la aprobación en el Congreso de la República de proyectos claves para el Gobierno Nacional, a cambio de 74 proyectos radicados en Invías, por un valor de 571.701 millones de pesos, y cinco proyectos en la UNGRD, por 40.536 millones de pesos, para un total de 612.237 millones de pesos.

Nota recomendada: Petro dice que en su campaña no hubo dineros del narcotráfico

La Fiscalía argumenta gravedad de los delitos imputados y el riesgo procesal que, a su juicio, justificaría la detención domiciliaria.

