A través de un video divulgado en la red social X, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, confirmó que le fue entregada la boleta que oficializa su detención, dando cumplimiento a lo ordenado por la jueza 44 Penal de Bogotá.

https://twitter.com/AlvaroUribeVel/status/1953244239338393620

El exmandatario anunció que desde lugar de prisión en su finca ubicada en el municipio de Rionegro (Antioquia), seguirá opinando sobre el acontecer de la política nacional

“Con la identificación de preso continuaré y aumentaré la lucha para que Colombia en 2026 derrote a la naciente mordaza neo-comunista, porque si se consolida, acabará con la Nación”, dijo.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez junto a su equipo de abogados apeló el fallo condenatorio para que el Tribunal Superior de Bogotá se pronuncie al respecto y emita un segundo fallo, en el que espera la revocatoria de la condena.