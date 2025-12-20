El expresidente Andrés Pastrana es blanco de críticas por parte de un sector de la opinión pública, luego de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos compartió unos archivos del caso Jeffrey Epstein con unas imágenes en donde se observa al exmandatario colombiano junto a Ghislaine Maxwell, señalada como la principal cómplice de Epstein y condenada a 20 años de prisión por delitos sexuales relacionados con menores de edad.

De inmediato se presentaron las primeras reacciones ante la publicación de estas imágenes, y las sospechas de una posible estrecha relación entre el expresidente Andrés Pastrana y Jeffrey Epstein.

Uno de los primeros en reacciones en las rede sociales fue el primer mandatario, Gustavo Petro, quien reclamó vestir a Ghislaine Maxwell con uno de los uniformes de las Fuerzas Militares.

Cómo se le ocurre a esta ilustre derecha ponerle el uniforme de nuestra fuerzas militares a una pederasta.https://t.co/O9z2kL2ir4 — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 20, 2025

Por su parte Andrés Pastrana en su respuesta en la red social X dijo no sentirse intimidado por las palabras del primer mandatario.

«Este gobierno está en mora de enfrentar un delito que le corresponde a la Corte Penal Internacional. Y Petro, de explicar sus escándalos públicos», afirmó.

La abogada y columnista de opinión, Ana Bejarano, también habló sobre estas revelaciones, asegurando que las explicaciones de Pastrana son insuficientes.

«Las explicaciones del expresidente Andrés Pastrana sobre su relación con Epstein y Maxwell, traficantes y explotadores sexuales de menores, son incoherentes e insuficientes», escribió Bejarano en la red social.

