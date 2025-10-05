El exfiscal general, Francisco Barbosa, declinó su aspiración presidencial, según él, «por falta de garantías para su seguridad».

Barbosa dice además que es necesario consolidar una sola candidatura de quienes se han opuesto al proyecto que representa el gobierno actual en cabeza de Gustavo Petro. Invitó a los demás candidatos que en sus mediciones internas se encuentran con que tienen menos del 2% de intención de votos, para que renuncien a sus aspiraciones y apoyen a quien más posibilidades tiene.

Para el exfiscal es claro que la izquierda comienza a unirse, mientras la derecha no se decide a tomar decisiones en este sentido.

Francisco Barbosa asegura que no saldrá del escenario político y que estará dispuesto a buscar unión con los candidatos que considera afines a su manera de ver el país.