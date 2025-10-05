Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El exfiscal general, Francisco Barbosa, declinó su aspiración presidencial, según él, «por falta de garantías para su seguridad».

Barbosa dice además que es necesario consolidar una sola candidatura de quienes se han opuesto al proyecto que representa el gobierno actual en cabeza de Gustavo Petro. Invitó a los demás candidatos que en sus mediciones internas se encuentran con que tienen menos del 2% de intención de votos, para que renuncien a sus aspiraciones y apoyen a quien más posibilidades tiene.

Para el exfiscal es claro que la izquierda comienza a unirse, mientras la derecha no se decide a tomar decisiones en este sentido.

Nota recomendada: «La diplomacia de Colombia con los Estados Unidos no se puede acabar»: Mauricio Lizcano

Francisco Barbosa asegura que no saldrá del escenario político y que estará dispuesto a buscar unión con los candidatos que considera afines a su manera de ver el país.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Ataque armado a tres guardias del INPEC en la Cárcel La Modelo

| Confidencial Noticias | ,
Foto tomada de X En la mañana de hoy viernes 3 de octubre hacia las 6:30 a.m., cuatro sujetos a bordo de dos motocicletas dispararon armas de fuego contra funcionarios que se encontraban en inmediaciones de la cárcel La Modelo de Bogotá. Como…
Siga leyendo

¿Qué les pasaría a los militares y policías que haciéndole caso a Vicky Dávila, desobedezcan a Petro?

| Confidencial Noticias | , ,
En un acto de campaña en Sabaneta, Antioquia, la candidata presidencial, Vicky Dávila, con megáfono en mano pidió a las Fuerzas Militares y la Policía no acatar las órdenes del presidente de la república, Gustavo Petro. «En las últimas horas, Petro ha…
Siga leyendo

Cárcel para una mujer y dos militares que habrían infiltrado el anillo de seguridad de Gustavo Petro

| Europa Press | ,
Un juez envió a prisión a el encarcelamiento de una mujer y a dos militares por su presunta participación en una red con la que se habrían infiltrado en el círculo de seguridad del presidente, Gustavo Petro. Se trata de Luisa Fernanda Salgado así como del…
Siga leyendo

Petro expulsa de Colombia al personal diplomático de Israel

| Europa Press | , ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha anunciado este miércoles la expulsión de «toda» la legación diplomática israelí presente en el país, en respuesta a la detención de dos ciudadanas colombianas que iban a bordo de la Global Sumud Flotilla, tras la…
Siga leyendo

¿En que parará la nueva pelea de Armando Benedetti al interior del Palacio de Nariño?

| Confidencial Noticias | , ,
El Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, vuelve a protagonizar una nueva polémica, en esta ocasión por la filtración de un chat privado del gabinete en el que algunos de sus ministros se enzarzan e insultan por el rumbo de las políticas de…
Siga leyendo