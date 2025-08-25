Ir al contenido principal

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó el despliegue a la ciudad de Cali (Valle del Cauca) de 50 integrantes de la fuerza elite que conforman las Fuerzas Especiales para el combate urbano antiterrorista.

Estos Uniformados estarán a cargo de misiones especiales en la capital del Valle del Cauca que buscan contrarrestar cualquier amenaza terrorista por parte de los grupos armados ilegales que operan en el territorio.

«Estos comandos, fueron la punta de lanza para neutralizar y expulsar la amenaza narcocriminal del cartel ‘Carlos Patiño’ en El Plateado, Argelia Cauca en octubre de 2024. Hoy se encuentran en Cali para garantizar la tranquilidad de sus ciudadanos», escribió el ministro en la cuenta oficial de X de la entidad.

Nota recomendada: Militarizan a Cali tras el atentado en las últimas horas a la Base Aérea

Tanto la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, como el alcalde de Cali, Alejandro Eder, aplaudieron el apoyo de la fuerza pública a la región y expresaron su preocupación por las amenazas que han recibido en las últimas horas.

Agradezco a la inteligencia del Ejército de y la Policía que me protegen. La seguridad de los vallecaucanos es mi prioridad; seguiré firme, trabajando y cumpliendo con mi compromiso por Cali y el Valle. Seguiré firme en la lucha contra la delincuencia con la ayuda de Dios, de la ley y de las autoridades”, dijo la gobernadora.

Le recomendamos leer: Ataque con dron a uniformados de la Armada Nacional

El panorama de inseguridad e incertidumbre que vive en la ciudad de Cali y en el departamento del Valle del Cauca, están relacionadas con los dos últimos atentados que se presentaron en las últimas semanas, que fueron atribuidos a la disidencia de alias Iván Mordisco.

