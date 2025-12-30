Otra de las medidas que alista el Gobierno Nacional es la eliminación de la prima de servicios que se paga mensualmente a los congresistas y que equivale a 15 millones de pesos mensuales para cada senador y representantes a la cámara, ordenado desde el período de Juan Manuel Santos con el decreto 2170 de 2013.

De acuerdo con el borrador del decreto del Ministerio de Hacienda, esto se haría siguiendo una sentencia de la Corte Constitucional que indica que dicho pago no es obligatorio.

En el texto dice también que una de las más importantes motivaciones para llegar a esta decisión, es que el salario de los senadores y representantes a la cámara representa un enorme gasto público.

“La remuneración recibida por los congresistas resulta desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población y con la realidad económica del país, haciendo imposible el cierre de brechas propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo; y se hace necesario reorientar una senda de gasto y unas medidas de austeridad inmediatas son necesarias en tanto no afecten los derechos fundamentales de los ciudadanos, en este caso particular de los congresistas”, se lee en el documento.

