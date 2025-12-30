Ir al contenido principal

Otra de las medidas que alista el Gobierno Nacional es la eliminación de la prima de servicios que se paga mensualmente a los congresistas y que equivale a 15 millones de pesos mensuales para cada senador y representantes a la cámara, ordenado desde el período de Juan Manuel Santos con el decreto 2170 de 2013.

De acuerdo con el borrador del decreto del Ministerio de Hacienda, esto se haría siguiendo una sentencia de la Corte Constitucional que indica que dicho pago no es obligatorio.

En el texto dice también que una de las más importantes motivaciones para llegar a esta decisión, es que el salario de los senadores y representantes a la cámara representa un enorme gasto público.

“La remuneración recibida por los congresistas resulta desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población y con la realidad económica del país, haciendo imposible el cierre de brechas propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo; y se hace necesario reorientar una senda de gasto y unas medidas de austeridad inmediatas son necesarias en tanto no afecten los derechos fundamentales de los ciudadanos, en este caso particular de los congresistas”, se lee en el documento.

Iván Cepeda defiende el incremento del 23% al Salario Mínimo

| Confidencial Noticias | , ,
El candidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, defendió la decisión del presidente Gustavo Petro de incrementar el salario mínimo en un 23 %. A través de su cuenta en X, el aspirante presidencial y senador afirmó que, con la decisión de…
La Registraduría invalidó 119 cédulas falsas

| Confidencial Noticias | ,
El balance entregado por la Registraduría Nacional del Estado Civil sobre documentos falsos durante el año 2025, es de 119 para el caso de las cédulas y de 287 registros civiles de nacimiento. El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos,…
María José Pizarro reconoce que le gustaría buscar la Alcaldía de Bogotá

| Oscar Sevillano | , ,
A pocos meses de terminar su gestión como senadora de la república, María José Pizarro, da luces de lo que sería su futuro político en donde no descarta ser candidata a la Alcaldía de Bogotá. Comienzan el fin de su labor como senadora de la república,…
Nuevos cambios en la cúpula militar

| Confidencial Noticias | ,
Cuando el gobierno del presidente de la república, Gustavo Petro, se encuentra a siete meses de finalizar, se anuncian nuevos cambios en la cúpula de las Fuerzas Militares. Desde su cuenta de X, el primer mandatario informó que en el Comando General de…
¿Rifirrafe entre los hermanos Galán?

| Confidencial Noticias | , ,
Las diferencias entre los hermanos Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, y Juan Manuel Galán, presidente del partido Nuevo Liberalismo y candidato presidencial, pasaron de ser un rumor a un asunto ventilado en la opinión pública. En una entrevista con…
