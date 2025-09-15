Ir al contenido principal

Confidencial Noticias 2025

Foto: @GuavioNoticias

El Gobierno Nacional invitó a las comunidades de Ubalá, Gachalá, Gama, Gachetá y Junín, en Cundinamarca, para que desbloqueen y permitan el ingreso de equipos y personal a la Central Hidroeléctrica El Guavio y así iniciar las labores de mantenimiento que se han visto retrasadas más de 120 días.

“El Gobierno reconoce y respeta las manifestaciones sociales, pero hace un llamado urgente a la comunidad para privilegiar el diálogo constructivo y la concertación, en lugar de impedir el paso de equipos y trabajadores. Garantizar el mantenimiento de El Guavio no solo es vital para la región del
Guavio y Cundinamarca, sino para toda la zona oriental del país, que depende directamente de su operación”, aseguró el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

El funcionario recordó que, desde el 1 de agosto, cuando se dio inicio a la protesta comunitaria, el
Gobierno ha adelantado diferentes esfuerzos de diálogo y coordinación institucional.

Dijo además que se han hecho esfuerzos en múltiples espacios de concertación, sin que hasta la fecha se haya logrado una solución definitiva en el marco de las mesas de diálogo, sin embargo, se lograron compromisos claros con la comunidad: inversión de $250.000.00 mil millones en obras de infraestructura, creación de veedurías ciudadanas, impulso a una comunidad energética en Ubalá y una mesa jurídica para atender inquietudes sobre el servicio eléctrico, pese a estos esfuerzos, los bloqueos persisten y han impedido el inicio del mantenimiento que requiere la central.

Nota recomendada: Red de Veedurías pide a la Procuraduría vigilar adjudicación de contrato de transporte del personal de la Refinería de Cartagena

En la primera semana de septiembre, el ministro de Minas y Energía lideró una reunión con el gobernador y diferentes entidades del Gobierno nacional para buscar soluciones conjuntas a la problemática.

El Gobierno subraya que el interés general y la seguridad energética del país deben prevalecer, pues el servicio eléctrico de millones de colombianos está en riesgo.

Los manifestantes reclaman atención para las necesidades urgentes de la región y la importancia de que la riqueza generada se redistribuya de forma equitativa

Confidencial Noticias

[email protected]
