El presidente de la república, Gustavo Petro, anunció la solicitud que hará su Gobierno a Nicaragua para que retorne a Colombia al exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González.

El primer mandatario hizo este anuncio a través de su cuenta de X, luego de que se conociera que el señor Carlos Ramón González se encuentra en Nicaragua y que fue ayudado por la Embajada de Colombia en ese país para conseguir su residencia.

«La justicia colombiana requiere a Carlos Ramón González y se solicitará al gobierno nicaraguense que sea entregado a ella, si es residente en ese país», escribió Petro en la red social.

Nota relacionada: Carlos Ramón González se fuga de Colombia y obtiene residencia en Nicaragua

