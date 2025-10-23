Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, presentó al país el borrador del proyecto para que se abra la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, generando desde ya una fuerte controversia en los diferentes sectores del país.

“Colombia iniciará un camino para lograr un salto adelante en busca de la dignidad humana, autónomo. Daremos comienzo a un proceso constituyente que transforme al país. Algunas de 1991 se volvieron obsoletas, otras son utilizadas por sectores retardatarios para destruir las conquistas sociales. Esto debe cambiar”, dijo Montealegre en su anuncio.

El anuncio fue reforzado por el presidente Gustavo Petro, quien desde su cuenta de X dijo que el borrador será puesto a consideración de la ciudadanía, quien desde las diferentes organizaciones sociales podrán opinar y hacer correcciones antes de ser presentado para debate en el Congreso de la República.

El borrador del texto propone una Asamblea Nacional Constituyente conformada por 71 miembros elegidos por votación popular, con distribución por circunscripción nacional y por diferentes grupos.

Esta Constituyente tendría facultades para reformar la totalidad de la Constitución Política”, con la condición de que “no revocará al Congreso” y no podría tocar los tratados internacionales sobre derechos humanos y tampoco podría promover retrocesos en derechos sociales.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

María Fernanda Carrascal le gana a Miguel Polo Polo

| Confidencial Noticias | , ,
El Consejo Nacional Electoral le ordenó al representante a la cámara, Miguel Polo Polo eliminar tres publicaciones de su cuenta de X, en donde no solo cuestionó a su colega, la también representante del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal y a otros…
Siga leyendo

Nuevas críticas de Donald Trump a Gustavo Petro

| Confidencial Noticias | ,
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, continuó con su andanada de críticas contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien calificó como un «matón y un mal tipo». En su nueva crítica a su homólogo colombiano, el primer mandatario de…
Siga leyendo

Lo que dijeron Gustavo Petro e Iván Duque por la absolución a Álvaro Uribe

| Europa Press | , ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha rechazado este martes la absolución por parte del Tribunal Superior de Bogotá del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) por los delitos de soborno de testigos y fraude procesal, que ha tumbado así la condena a…
Siga leyendo

Iván Cepeda apelará la absolución al expresidente Álvaro Uribe

| Confidencial Noticias | , ,
El senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, anunció la apelación a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá con la que revocó la condena al expresidente Álvaro Uribe Vélez por falsos testigos. Cepeda Castro acudirá a la Corte Suprema de…
Siga leyendo

Condenan a alias ‘El Veneco’ por el asesinato de Miguel Uribe Turbay

| Europa Press | , ,
La Justicia ha condenado este martes a Carlos Eduardo Mora, alias ‘El Veneco’, a 21 años de prisión por los delitos de homicidio agravado, tenencia ilícita de armas y concierto para delinquir en el marco del asesinato del senador Miguel Uribe. Según ha…
Siga leyendo