El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, presentó al país el borrador del proyecto para que se abra la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, generando desde ya una fuerte controversia en los diferentes sectores del país.

“Colombia iniciará un camino para lograr un salto adelante en busca de la dignidad humana, autónomo. Daremos comienzo a un proceso constituyente que transforme al país. Algunas de 1991 se volvieron obsoletas, otras son utilizadas por sectores retardatarios para destruir las conquistas sociales. Esto debe cambiar”, dijo Montealegre en su anuncio.

El anuncio fue reforzado por el presidente Gustavo Petro, quien desde su cuenta de X dijo que el borrador será puesto a consideración de la ciudadanía, quien desde las diferentes organizaciones sociales podrán opinar y hacer correcciones antes de ser presentado para debate en el Congreso de la República.

El borrador del texto propone una Asamblea Nacional Constituyente conformada por 71 miembros elegidos por votación popular, con distribución por circunscripción nacional y por diferentes grupos.

Esta Constituyente tendría facultades para reformar la totalidad de la Constitución Política”, con la condición de que “no revocará al Congreso” y no podría tocar los tratados internacionales sobre derechos humanos y tampoco podría promover retrocesos en derechos sociales.