El Gobierno ha asegurado este viernes que «no se requiere un llamamiento internacional» ante la emergencia causada por las inundaciones y el frente frío que azotan varias regiones del país, ya que se trata de «un instrumento técnico que solo procede cuando las capacidades nacionales han sido materialmente superadas».

«El Llamamiento Internacional es un instrumento técnico, subsidiario y excepcional. No es un mecanismo declarativo ni preventivo; procede únicamente cuando las capacidades nacionales han sido materialmente superadas. Ese no es el caso actual», ha subrayado el Ministerio de Exteriores del país en un comunicado dirigido a la opinión pública.

Asimismo, el Ejecutivo ha argüido que activar este recurso «sin que exista desbordamiento real» de las capacidades estatales «contravendría el marco normativo vigente y los protocolos establecidos».

Así las cosas, la Cancillería se ha comprometido a actuar «con responsabilidad jurídica, rigor técnico y respeto por el principio de soberanía» y ha asegurado que, en caso de producirse un cambio de escenario, las autoridades «procederán conforme a los mecanismos previstos», mediando siempre una «recomendación técnica formal de la autoridad competente».

«Mientras tanto, el Estado colombiano continúa respondiendo con sus propias capacidades, con coordinación interinstitucional efectiva y con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo plenamente activo», continúa la nota ministerial en la que se revela además una «coordinación activa y permanente» con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), «con plena disposición para activar mecanismos internacionales en caso de que la evolución de la situación así lo requiera».

MinTrabajo dice que la suspensión al aumento del salario mínimo «es inhumana»

| Confidencial Noticias | , ,
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, calificó la medida del Consejo de Estado de suspender el decreto que aumenta el salario mínimo en un 23%, «de inhumana». «La decisión del Consejo de Estado es inconstitucional, irresponsable e inhumana. ¡Vamos a…
«No sea cobarde»: Benedetti al general (r) Edwin Urrego

| Europa Press | ,
El ministro del Interior, Armando Benedetti, ha instado a Edwin Urrego, el general de la Policía acusado de tramar un complot contra el presidente, Gustavo Petro, que asuma su responsabilidad y vincule su expulsión a ciertas operaciones que han afectado al…
¿Hay disgusto de María José Pizarro con Roy Barreras?

| Confidencial Noticias | , ,
Desde que el excongresista y exembajador de Colombia en Reino Unido, Roy Barreras, propuso que el presidente de la república, Gustavo Petro, sea candidato a la vicepresidencia se conformó un debate al interior del Pacto Histórico por la molestia que la…
Procuraduría y Contraloría vigilarán las regalías para que no usen en temas electorales

| Confidencial Noticias | , ,
El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, y el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, anunciaron un trabajo conjunto para vigilar a los ejecutores de recursos del Sistema General de Regalías -SGR-, para evitar…
Jorge Iván Cuervo asume como ministro de Justicia

| Confidencial Noticias | , ,
El abogado y profesor de El Externado, Jorge Iván Cuervo, asumió funciones de manera oficial como ministro de Justicia, con lo que se termina el encargo que hasta la fecha venía ejerciendo Andrés Idárraga. Jorge Iván Cuervo prestó sus servicios…
