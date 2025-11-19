Ante el creciente rumor de una posible salida de Nicolás Maduro de la dictadura venezolana, el gobierno colombiano ve con buenos ojos la entrega del poder a un régimen de transición que convoque a nuevas elecciones en el vecino país.

Desde España la canciller, Rosa Villavicencio, en entrevista para entrevista a Bloomberg habló del tema asegurando que el gobierno de Gustavo Petro no está de acuerdo con una intervención militar de los Estados Unidos.

¨Puede irse sin que tenga que pasar a lo mejor por la cárcel y que venga alguien que pueda hacer esa transición y pueda haber una elecciones que estén legitimadas”, dijo.

Nota recomendada: EEUU declara al Cartel de los Soles como terrorista

El presidente Gustavo Petro ha dicho que una intervención militar afectaría la soberanía y generaría una nueva ola migratoria.