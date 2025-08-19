Ir al contenido principal

El Gobierno Nacional, a través del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, junto con su par de Defensa, Pedro Suárez, radicó en el Congreso de la República un proyecto de ley que crea un novedoso y moderno Procedimiento Especial de Interdicción Marítima que se convertirá en un marco jurídico para combatir el crimen cometido en mares.

La iniciativa busca detener, inspeccionar y judicializar embarcaciones involucradas en delitos como narcotráfico, pesca ilegal, piratería y trata de personas.

Si el Legislativo aprueba estas funciones para los integrantes de la Armada de Colombia, se podrá contar con una herramienta fundamental para frenar delitos en aguas nacionales e internacionales, proteger la soberanía y garantizar los derechos humanos en alta mar.

«El proyecto otorga a la Armada Nacional funciones de policía judicial en casos especiales. Esto se circunscribe a casos de flagrancia en el mar y que cuenten con evidencias donde se pueda transportar estupefacientes, contrabando, armas, trata de personas, etc.», explicó el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre.

