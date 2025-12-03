Ir al contenido principal

El Gobierno nacional radicó hoy en el Congreso de la República el Proyecto de Ley “por medio del cual se penaliza de manera autónoma el tráfico, la fabricación, el desvío y el porte ilegal de fentanilo y sus análogos”.

“Este es un proyecto de ley preventivo: buscamos impedir que los laboratorios de fentanilo que operan en otros países lleguen a Colombia. Todo lo relacionado con su fabricación, transporte, desvío, distribución o exportación será penalizado con penas que van de 10 a 30 años. Estamos cerrando cualquier posibilidad de que estas estructuras criminales se instalen en el país”, explicó el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Con esta iniciativa el Gobierno busca incorporar este problema como un nuevo delito, para que una vez lo estipule el Código Penal se refuerce la capacidad del Estado para anticiparse y enfrentar la expansión de esta sustancia en el país.

Nota recomendada: Según Armando Benedetti, habría irregularidades en el fallo del CNE contra el Pacto Histórico

El proyecto estipula penas de 140 a 360 meses de prisión y multas entre 1.334 y 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes para quienes, sin autorización, introduzcan, saquen, transporten, almacenen,
financien, elaboren o suministren fentanilo.

“Colombia lucha de frente contra el narcotráfico. Invitamos al presidente Trump y al Gobierno estadounidense a ver de cerca cómo estamos destruyendo laboratorios cada 40 minutos y decomisando cifras históricas. Este proyecto de ley es otra muestra de que Colombia no será plataforma ni corredor para el fentanilo”, resaltó el ministro Benedetti.

