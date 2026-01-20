El Gobierno Nacional firmó el decreto 0030 de 2026, derogando el decreto 2170 del 4 de octubre del 2013 firmando durante el período de Juan Manuel Santos con el cual se creó la prima especial de servicios en la remuneración mensual de los congresistas.

Dicha prima se tasa en $16’914.540 pesos mensuales que reciben los senadores y representantes a la cámara adiciones al salario que reciben cada mes y que hace que se aumente hasta completar los casi 50 millones de pesos.

En el decreto fechado este 19 de enero, se advierte que la remuneración percibida por los congresistas “resulta desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población y con la realidad económica del país”.

De esta manera, el pago a los congresistas ahora estará conformada solo por dos componentes: su sueldo básico ($12’455.244) y gastos de representación ($22’142.662). La medida comenzará a regir a partir del próximo 20 de julio, con la posesión del próximo Congreso de la República.

