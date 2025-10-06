El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, hizo un llamado a toda la función pública, incluyendo al presidente de la república, Gustavo Petro Urrego, y a todo su gabinete a no inmiscuirse en la campaña política de Cámara de Representantes, Senado y presidente de la república del año 2026.

También pidió a los candidatos a diferentes cargos de elección popular y a sus partidos políticos a desarrollar una campaña política en paz, sin agresiones verbales.

«Hago un llamado categórico a todos los servidores públicos, desde el señor presidente y todo su gabinete, hasta el más humilde de los funcionarios para que en cada rincón del territorio colombiano, acatemos la ley y la Constitución», dijo.

El jefe del Ministerio Público fue enfático en recordar que los servidores públicos deben abstenerse de participar en la campaña política. Es la segunda ocasión en que Eljach reitera el llamado a la función pública de no caer en actos proselitistas.