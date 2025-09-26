El exdirector del Departamento de Prosperidad Social y excongresista, Gustavo Bolívar, retiró su precandidatura a la presidencia de la república y anunció su apoyo al senador Iván Cepeda.

La presencia del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, en la consulta del Pacto Histórico motivo la decisión de Bolívar, quien dijo no estar dispuesto a brindarle su apoyo en el caso de que este resulte ganador.

«He decidido no inscribirme porque tengo que suscribir un convenio según el cual, tengo que apoyar a quien gane en caso de que yo no sea el ganador, y hay una pequeña posibilidad de que el candidato Daniel Quintero gane y yo me vea obligado a trabajar por una candidatura; en la que no creo; con muchas incoherencias; con muchas sombras y con un candidato sobre el que tengo muchas dudas», dijo.

Para Bolívar, esto es una cuestión de principios y de ética que le obliga a ser coherente con lo que ha dicho en el pasado, cuando por ejemplo, hizo fuertes críticas a la candidatura de Rodolfo Hernández por estar llamado a juicio por temas de corrupción.

Gustavo Bolívar dijo que no se separará del Pacto Histórico, y que por el contrario seguirá trabajando por el proyecto político, y que dará su respaldo irrestricto a la precandidatura del senador Iván Cepeda.