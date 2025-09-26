Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El exdirector del Departamento de Prosperidad Social y excongresista, Gustavo Bolívar, retiró su precandidatura a la presidencia de la república y anunció su apoyo al senador Iván Cepeda.

La presencia del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, en la consulta del Pacto Histórico motivo la decisión de Bolívar, quien dijo no estar dispuesto a brindarle su apoyo en el caso de que este resulte ganador.

«He decidido no inscribirme porque tengo que suscribir un convenio según el cual, tengo que apoyar a quien gane en caso de que yo no sea el ganador, y hay una pequeña posibilidad de que el candidato Daniel Quintero gane y yo me vea obligado a trabajar por una candidatura; en la que no creo; con muchas incoherencias; con muchas sombras y con un candidato sobre el que tengo muchas dudas», dijo.

Puede leer también: Pacto Histórico no escogerá su candidato presidencial en la consulta de octubre

Para Bolívar, esto es una cuestión de principios y de ética que le obliga a ser coherente con lo que ha dicho en el pasado, cuando por ejemplo, hizo fuertes críticas a la candidatura de Rodolfo Hernández por estar llamado a juicio por temas de corrupción.

Gustavo Bolívar dijo que no se separará del Pacto Histórico, y que por el contrario seguirá trabajando por el proyecto político, y que dará su respaldo irrestricto a la precandidatura del senador Iván Cepeda.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

«La confianza en la Presidencia es muy baja»: Cesar Caballero

| Confidencial Noticias | , ,
La encuesta de Cifras y Conceptos revela que por primera vez en 17 años la confianza en una institución como la Presidencia de la República, se encuentra muy por debajo de otras entidades que tradicionalmente son mal calificadas como el Congreso de la…
Siga leyendo

Pacto Histórico no escogerá su candidato presidencial en la consulta de octubre

| Confidencial Noticias | , ,
El Pacto Histórico analiza la ruta que debe seguir para participar en la campaña electora de 2026, a Senado y Cámara de Representantes y también a la presidencia de la república, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá dio la orden de la Registraduría y…
Siga leyendo

«No se puede censurar a Daniel Quintero vulnerando la presunción de inocencia»: Esmeralda Hernández

| Confidencial Noticias | , ,
La senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, en entrevista para Confidencial Noticias, habla sobre los problemas jurídicos que enfrenta la coalición para convertirse en un partido único, y considera además que no se puede impedir la participación en…
Siga leyendo

Mauricio Lizcano negó tener algo que ver con los hechos de corrupción de la UNGRD

| Confidencial Noticias | , ,
El precandidato presidencial y exministro, Mauricio Lizcano, en su declaración ante la Corte Suprema de Justicia en el marco del proceso judicial por el caso de corrupción en la Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo, negó tener vínculos con este…
Siga leyendo

Siguen los desacuerdos entre los precandidatos del Pacto Histórico

| Confidencial Noticias | , ,
No cesan los desacuerdos entre los precandidatos del Pacto Histórico por cuenta de la presencia del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, en la consulta. Es tanta la incomodidad que parece causar Daniel Quintero a precandidatos del petrismo como Gustavo…
Siga leyendo