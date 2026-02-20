En un fuerte pronunciamiento político, Gustavo García Figueroa, cabeza de lista al Senado por la coalición Frente Amplio Unitario, lanzó una crítica frontal contra el rumbo que ha tomado el Partido Liberal Colombiano bajo la dirección del expresidente César Gaviria. Según García, la colectividad atraviesa una profunda crisis ética e ideológica marcada por lo que denomina una “mercantilización de las credenciales”, fenómeno que, en su concepto, ha desnaturalizado los principios históricos del liberalismo colombiano.

El dirigente del Frente Amplio sostuvo que el partido ha establecido una alianza tácita con sectores que históricamente representaron posiciones contrarias a las banderas liberales, en particular con el uribismo encarnado en el Centro Democrático. A su juicio, esta cercanía ha desdibujado las fronteras ideológicas que separaban al liberalismo del conservadurismo radical, convirtiendo al Partido Liberal en un actor funcional a una agenda de derecha que prioriza la preservación del statu quo sobre las reformas sociales.

García señaló que el comportamiento reciente de la bancada liberal en el Congreso evidencia esa sintonía política. Mencionó específicamente a senadores como Lidio García, Juan Pablo Gallo y Miguel Ángel Pinto, a quienes acusó de respaldar iniciativas alineadas con las tesis del Centro Democrático. En su declaración, afirmó que el “trapo rojo”, símbolo histórico de las luchas por las libertades civiles y la justicia social, hoy se utiliza para legitimar acuerdos de pasillo que contradicen esa tradición.

Otro de los ejes centrales de su crítica fue el sistema de asignación de curules y avales dentro de la colectividad. Según el candidato, la representatividad liberal ha quedado atrapada en una lógica de clanes regionales y cuotas de poder, donde el capital electoral y la lealtad a la jefatura partidista pesan más que el mérito ideológico o el compromiso con un programa socialdemócrata coherente. Esta dinámica, afirmó, ha desplazado a sectores renovadores y ha limitado el debate interno.

Para García Figueroa, el desafío no es solo electoral sino moral y programático. Su aspiración, aseguró, es recuperar el espíritu transformador del liberalismo y construir una alternativa política que se distancie de las alianzas que considera regresivas. En ese sentido, hizo un llamado a los ciudadanos y a las bases inconformes del liberalismo a replantear el rumbo del partido y a respaldar propuestas que reivindiquen la justicia social, la equidad y la autonomía frente a los poderes tradicionales.

Las críticas del actual candidato al Senado de la República se centran en que según el, el Partido Liberal ha estado más cercano al uribismo en los últimos meses, sector a quien hizo oposición, alejándose de los principios que fundamentaron Rafael Uribe Uribe y Jorge Eliecer Gaitán.

Gustavo García reivindica la importancia estratégica de votar la consulta De Frente por la Vida, destacando la figura de Roy Barreras como un líder capaz de tender puentes. García enfatiza que la candidatura de Barreras representa la síntesis de un liberalismo moderno y audaz, diseñado para unificar al país bajo una agenda de paz y justicia social e invita a los liberales de la base a participar de la consulta del 8 de marzo apoyando la aspiración del prencandidato.

