Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha advertido que el presidente estadounidense, Donald Trump, «se ha equivocado hoy» al ordenar el lanzamiento de una ofensiva militar a gran escala contra Irán.

«Creo que el presidente Trump se ha equivocado hoy», ha publicado Petro en redes sociales en respuesta a un mensaje de un particular israelí que informa de que se encuentra en un refugio antiaéreo en medio de los ataques de represalia iraníes.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha confirmado el inicio de una operación militar conjunta con Estados Unidos que busca «eliminar la amenaza existencial» de Irán, con referencias a un cambio de régimen en Teherán y al fin de la República Islámica.

Nota recomendada: Donald Trump asegura que sus ataques a Irán son por el bien de los iranís

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado claro que el objetivo final de la operación es la eliminación de las estructuras de poder instaladas en la República Islámica en 1979, una ofensiva sorpresa que llega en medio de unas negociaciones indirectas con Teherán para intentar lograr un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

Puede leer también: EEUU e Israel bombardean a Irán

Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Las siete peticiones que hacen las mujeres Wayuu a Claudia López

| Confidencial Noticias | , ,
Un grupo de mujeres de la comunidad Wayuu se dieron citan con la candidata Claudia López en el barrio San Joaquín de la ciudad de Valledupar, para hacer entrega de sus peticiones para que su región sea tenida en cuenta en las políticas públicas que se…
Siga leyendo

¿Por qué la bronca de Miguel Uribe Londoño con Fedegan?

| Confidencial Noticias | , ,
El candidato a la presidencia de la república, Miguel Uribe Londoño, envío una carta a junta directiva de la Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN) reclamando por las declaraciones del presidente del gremio, José Félix Lafaurie. Uribe Londoño eleva su…
Siga leyendo

Esteban Salazar, el rebuscador que pide el cuadre electoral para llegar a la Cámara

| Alejandro Poveda | , ,
En el colegio, cuando era niño, se sentaba en la última fila. No porque quisiera pasar desapercibido, sino porque prefería observar desde atrás. Su apellido, Salazar, lo enviaba al fondo de las listas, pero su carácter lo llevaba al frente de las…
Siga leyendo

Los reparos de Acemi con el decreto que entrega más afiliados a la Nueva EPS

| Confidencial Noticias | ,
La presidenta de Acemi, Ana María Vesga, advirtió que el decreto expedido por el Gobierno Nacional, que obliga a algunas EPS con presencia en determinados municipios a ceder de manera obligatoria su población afiliada a otras entidades con mayor número de…
Siga leyendo

Daniel Gómez es un hombre que gusta de la política, los libros y el clarinete

| Alejandro Poveda | , ,
Más allá de su carrera como economista, su destacada trayectoria en el sector público y privado y su interés por convertirse en Senador por el partido Nuevo Liberalismo, Daniel Gómez Gaviria se reconoce así mismo como un melómano, amante de la educación y un…
Siga leyendo