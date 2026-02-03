El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha afirmado este martes que ha mantenido una reunión «muy positiva» y de tono «optimista» con su homólogo estadounidense, Donald Trump, con quien ha hablado sobre las sanciones y sobre los métodos para combatir el narcotráfico en la frontera con Venezuela.

«¿Qué siento yo de lo que vi y de lo que sentí? Confusión alrededor de la realidad que acontece, por ejemplo, en problemas como el narcotráfico, como la energía. (Hay) líneas diferentes, indudablemente de ver el problema. Algunas agresivas, otras más posiblemente construibles, entre todos, nos agarramos (a las que) nos juntan, no que nos separan», ha dicho en declaraciones a la prensa.

Petro ha señalado que Bogotá y Washington pueden ser «muy diferentes» a nivel histórico y civilizatorio, si bien lo que junta a ambas naciones es «la libertad», mientras que ha afirmado que Estados Unidos, Colombia y Venezuela han perdido relaciones económicas a lo largo de los años debido a «problemas políticos».

«La primera línea del narcotráfico (…) vive en Dubái, en Madrid, en Miami. Lo conocen las agencias de Estados Unidos», ha defendido, aludiendo a que Colombia no es el origen del narcotráfico y agregando que hay que llevar a cabo un «trabajo de Inteligencia coordinado» para perseguir a estas redes.

Por su parte, el magnate republicano ha señalado que si bien ambos no se llevan bien, han tenido una reunión «muy buena» en la Casa Blanca. «No lo conocía de nada y nos llevamos muy bien. Estamos trabajando en eso», ha expresado en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval.

Nota recomendada: ¿Qué pasó en la cita entre Donald Trump y Gustavo Petro?

El presidente colombiano, acompañado de una delegación de alto nivel, ha recorrido en el marco de su visita el pasillo de la Casa Blanca en el que hay colgados retratos de los expresidentes estadounidenses, si bien el encuentro posterior ha sido a puerta cerrada y no ha habido declaraciones conjuntas a la prensa.

Ambos líderes han tenido roces frecuentes con respecto a sus posturas sobre Venezuela y sobre políticas migratorias. Trump llegó a lanzar una advertencia a Petro en la que le emplazó a «cuidarse el trasero» tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

La Administración Trump anunció sanciones contra Petro, su familia y círculo cercano, incluyendo la primera dama, por supuestos vínculos con el narcotráfico, unas restricciones que han tenido que ser levantadas esta semana para que el mandatario pudiera viajar a Washington.

Trump llegó a asegurar que Colombia estaba gobernada por un hombre «al que le gusta producir cocaína y vendérsela a Estados Unidos» –en alusión a Petro–, si bien días después ambos se pusieron al teléfono para aliviar tensiones e intercambiar posiciones sobre sus políticas para enfrentar el narcotráfico y otros desacuerdos.