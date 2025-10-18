El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, confirmó la llegada del colombiano que viajaba en el submarino bombardeado por los Estados Unidos en el mar Caribe.

“Recibimos al colombiano detenido en el narco submarino, nos alegra que esté vivo y será procesado de acuerdo a las leyes”, informó el mandatario.

Cuando se dio el bombardeo de los Estados Unidos al submarino, el presidente, Donald Trump, indicó que se trataba de una embarcación con grandes cantidades de droga en su interior y aseguró que los operativos continuarán.

No conozco a mucha gente que tenga submarinos y ese fue un ataque a un submarino cargado de droga”, dijo el mandatario norteamericano.