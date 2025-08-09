Gustavo Petro confirmó conversaciones con el Clan del Golfo

Ir al contenido principal

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este viernes que su equipo de gobierno ha iniciado –en el exterior– diálogos de paz con el Clan del Golfo y ha revelado que sus condiciones para sellar un acuerdo pasan por el marco jurídico que presentó al Congreso y por el respeto a los principios de «verdad, justicia y reparación» que en él se contemplan.

«Hemos iniciado conversaciones fuera de Colombia con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia. Yo no me canso de hablar, me dicen que soy un poco pendejo, pero hemos incautado más cocaína que cualquier otro Gobierno», ha expresado el mandatario durante una intervención pública desde el departamento de Córdoba (norte).

En esta línea, Petro ha insistido en que la propuesta presentada ante el Congreso por su ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, es la única vía para alcanzar «el sometimiento de los grupos» como el Clan del Golfo y «garantizar» los tres pilares antes mencionados.

Asimismo, el presidente ha subrayado la necesidad de «tocar el dinero que sostiene» a estos grupos, asegurando que –de otro modo– «la guerra no se detendrá».

El conflicto armado entre el Estado colombiano y el Clan del Golfo se ha intensificado en el último mes ocasionando la muerte de dos soldados colombianos en los enfrentamientos librados en puntos del país como la zona rural del municipio de Cañasgordas, en Antioquia, donde dos soldados fueron atacados a mediados de julio por la subestructura armada Edwin Román Velásquez Valle.

Adicionalmente, durante este tiempo, las autoridades de Colombia han tenido que hacer frente a la actividad del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que después de la ruptura de las negociaciones de paz con Bogotá intensificó sus operaciones contra las fuerzas de seguridad del país.

Europa Press

