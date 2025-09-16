Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Desde su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro aseguró que los problemas de crecimiento de cultivos ilícitos no corresponden a su gobierno, sino que según el, es un tema heredado de períodos anteriores.

“Esta es la tendencia de crecimiento de los cultivos de hoja de coca, según Naciones Unidas. La tendencia de crecimiento de los cultivos de hoja de coca arranca desde el 2013. No se debe a mi Gobierno”, escribió el mandatario.

Dijo además que esto se debe al incremento del consumo en el mundo, especialmente en Europa, mientras se mantienen los niveles de consumo en EE.UU.

“la certificación no debe ser un instrumento de dominación y poder” y reiteró que el mundo necesita cambiar su política antidrogas porque esta ha fracasado. Lo único que ha cambiado es que vamos en el mundo de peor en peor. Los EE.UU. detuvieron el crecimiento del consumo de cocaína porque se pasaron en masa al consumo de fentanilo,30 veces más mortal que la cocaína”, puntualizó.

Nota recomendada: Asobancaria seguirá promoviendo espacios de diálogo con los Estados Unidos, tras la descertificación a Colombia

Finalizó asegurando que no permitirá que se golpee a campesinos ni a las comunidades vulnerables en Colombia. «No somos cipayos ni súbditos”, puntualizó.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Juan Daniel Oviedo presenta sus candidatos a la Cámara de Representantes por Bogotá

| Confidencial Noticias | , ,
El aspirante presidencial Juan Daniel Oviedo presentó oficialmente la lista de candidatos a la Cámara de Representantes por Bogotá, en el marco de su propuesta “Con Toda por Colombia”. La lista está conformada por tres jóvenes líderes: Paula Moreno, Antonio…
Siga leyendo

Estados Unidos descertifica a Colombia

| Confidencial Noticias | ,
El presidente de la república, Gustavo Petro, confirmó la decisión de los Estados Unidos de descertificar a Colombia en la lucha contra el narcotráfico y por los pocos resultados en esta materia que hasta el día de hoy arroja el Gobierno actual. «Los…
Siga leyendo

Caso Fonade complica la situación judicial de Armando Benedetti

| Confidencial Noticias | , ,
La Corte Suprema de Justicia dio inicio a las audiencias preparatorias al juicio que enfrenta el ministro del Interior, Armando Benedetti, dentro del caso Fonade. Al jefe de la cartera política del Gobierno de Gustavo Petro se le señala de haber…
Siga leyendo

Gobierno Nacional pide desbloquear el acceso a la Central Hidroeléctrica El Guavio

| Confidencial Noticias | ,
Foto: @GuavioNoticias El Gobierno Nacional invitó a las comunidades de Ubalá, Gachalá, Gama, Gachetá y Junín, en Cundinamarca, para que desbloqueen y permitan el ingreso de equipos y personal a la Central Hidroeléctrica El Guavio y así iniciar las…
Siga leyendo

«En la Alianza Verde no estamos jugados por un cargo en el Gobierno»: León Fredy Muñoz

| Confidencial Noticias | ,
El senador del Partido Alianza Verde, León Fredy Muñoz, reitera que su bancada seguirá respaldando al Gobierno Gustavo Petro y que esto no cambiará, si en algún momento llega a salir alguno de sus miembros del equipo del primer mandatario. ¿La Alianza…
Siga leyendo