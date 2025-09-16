Desde su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro aseguró que los problemas de crecimiento de cultivos ilícitos no corresponden a su gobierno, sino que según el, es un tema heredado de períodos anteriores.

“Esta es la tendencia de crecimiento de los cultivos de hoja de coca, según Naciones Unidas. La tendencia de crecimiento de los cultivos de hoja de coca arranca desde el 2013. No se debe a mi Gobierno”, escribió el mandatario.

Dijo además que esto se debe al incremento del consumo en el mundo, especialmente en Europa, mientras se mantienen los niveles de consumo en EE.UU.

“la certificación no debe ser un instrumento de dominación y poder” y reiteró que el mundo necesita cambiar su política antidrogas porque esta ha fracasado. Lo único que ha cambiado es que vamos en el mundo de peor en peor. Los EE.UU. detuvieron el crecimiento del consumo de cocaína porque se pasaron en masa al consumo de fentanilo,30 veces más mortal que la cocaína”, puntualizó.

Finalizó asegurando que no permitirá que se golpee a campesinos ni a las comunidades vulnerables en Colombia. «No somos cipayos ni súbditos”, puntualizó.