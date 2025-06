El presidente Gustavo Petro pidió a su equipo de trabajo emprender acciones legales en contra del registrador nacional, Hernán Penagos, tras su decisión de no dar inicio a la logística correspondiente a la consulta popular hasta tanto no exista seguridad jurídica.

“El decreto goza de presunción de legalidad. El registrador no tenía ningún derecho a decir lo que dijo. Está en una situación de sedición contra el presidente de la República”, dijo el primer mandatario en el consejo de ministros transmitido.

Acto seguido, el presidente pidió a su equipo estudiar si cabe una acción legal en contra del jefe de la Registraduría Nacional.

Quiero las acciones jurídicas. Eso no se hace. Hasta que se pronuncie [la Corte], no señor: todo funcionario debe cumplir el decreto y la ley. ¿Qué se pronunciaron? Pues sí, de pronto me pronuncio yo primero”, aseguró.

